Telemäng testib teadmisi Lõuna-Eesti kohta

Saade varem jäi aga näitleja Sander Rebane hätta küsimusega, mis aine õpetaja on olnud praegune riigihalduse minister Jaak Aab. Kuigi Rebane väitis kindlalt, et ta oli eesti keele õpetaja, loeti õigeks vastus, et Aab oli vene keele õpetaja. Tõepoolest, seda on ta õpetanud nii oma kunagises kodukoolis Valgamaal Alal kui ka Võhma keskkoolis. Samas ei olnud Rebase vastus ka üdini vale. Nimelt väidab Vikipeedia, et Aab on poolteist aastat Alal õpetanud siiski ka emakeelt. Ent tõsi, Tallinna Pedagoogilise Instituudi on Aab lõpetanud vene keele ja kirjanduse õpetajana.