Valgast pärit diskori retropidude sarja esindab stiilne BMW

Auto kordaseadmisele on kulunud ligi aasta. Kuigi masin näeb juba fantastiline välja, vajab see Bogatšovi sõnul veel veidi tööd. «Ideaalis peaks see poole aasta pärast täitsa valmis olema. Nipet-näpet on veel teha: keretöid veidi, paar asja värvida.»