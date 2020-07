Vanast apteegist sai aleviku esimene kohvik

«Kui selle maja viis aastat tagasi ostsime, sai öeldud, et, oh, nii äge oleks kui siin oleks kohvik. Nüüd siin on kohvik,» võtab perenaine Daisy Anton lühidalt kokku oma kohviku saamisloo.

Varstu peatänava ääres asuv kohvik avas uksed tegelikult juba kuu aega tagasi ning pärast esimest kuud otsustati see ametlikult avatuks kuulutada. «Hästi paljud küla peal küsisid, kuna sa selle lahti teed ja sai öeldud, et äkki suvel. Juuli on täitsa suvekuu, võtsin sõbranna appi ja tema ütles, et muidugi teeme lahti,» rääkis Daisy.