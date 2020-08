Öösel algav vihmasadu jätkub esmaspäeval

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab kohati hoovihma. Pärast südaööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab sajuala, mis levib hommikuks mandrile, kohati võib olla äikest. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 9-13, rannikul kuni 16 kraadi.

Peipsi järvel puhub edelatuul 3-8 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 13-17 kraadi.