Algasid regilaulusaated

Alanud on esimene hooaeg Eesti pärimusmuusika keskuse ellu kutsutud ettevõtmisest «Regilaulu podcast». See pakub Eesti regilaule, juhtides tähelepanu nende poeesiale ja kõlale ning muutes regivärsid lihtsamini kättesaadavaks. Tegemist on veebipõhiste audiosaadetega.