Mati Määrits: festival sinus eneses

Mooste rahvamuusikatöötluste festival on fenomen: ta on tulnud, et jääda. Kui 21 aasta eest algselt Põlvas alustati ning 14 aasta eest Moostesse koliti, ei osanud keegi, sealhulgas ma ise, arvata, kuivõrd ainulaadse kultuurinähtusega on tegemist.