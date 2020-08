Kiire interneti soovijad on muutunud murelikuks

Elektrilevi pakkumisega liitujate arv Kagu-Eestis on ettevõtte hinnangul ootamatult tagasihoidlik. «Olulist osa mängib siin arvatavasti see, et Kagu-Eestis on tegutsenud ka teine internetivõrgu pakkuja, kelle tegutsemine on teinud kliendid ettevaatlikuks,» rääkis Elektrilevi taristu liitumiste teenuse juht Oliver Ruus. «On suur hulk majapidamisi, kes on sellele pakkujale raha ära maksnud, kuid ilmselt pole tulemust näinud.»

Leping enne ehitamise algust

«Elektrilevi enne liitumisprotsessi ei ava ja tasu ei küsi, kui oleme kindlad, et suudame majapidamisele võrgu välja ehitada. Tasumise esimesest osamaksest võrgu väljaehitamiseni läheb kuni kaheksa kuud. Tasu küsime liitumislepingu sõlmimisel ning tasumine toimub vastavalt kliendi soovile kuni kuues osas,» täpsustas Ruus. «Kuna lepingu sõlmime enne ehitamise algust, on vähemalt teatud ulatuses tegemist ettemaksuga.»

Elektrilevi küsib Ruusi sõnul tasu ainult siis, kui on olemas kindel plaan ehitada ja selleks vajalikud load olemas – kaabel tuuakse kohale kokkulepitud ajaks. «Lepingu sõlmimise faasiks on hanked ja kooskõlastused sealmaal, et meil on suur kindlus, et ühendus tuleb. Tänaseni ei ole ühenduse pakkumise metoodika alt vedanud.»

Ruus kinnitas, et tagasimaksmisel on olnud mõni üksik juhtum, kus klient on pärast lepingu sõlmimist hiljem ümber mõelnud. «Siis oleme raha tagasi kandnud.»

Andmesidevõrk on graafikus

«Eesti Andmesidevõrgu projekti Internet Koju viiakse läbi kuni aastani 2022 ja praegu oleme ajagraafikus,» rääkis Eesti Andmesidevõrgu ASi juhatuse liige Hanna Kaplan. «Paljudes piirkondades on juba valmis ehitatud liitumisväljavõtted baasvõrgust ja tehnilised ettevalmistused viimase miili ühenduste loomiseks.»

Need tööd on Kaplani sõnul tehtud esimese arenguetapi piirkondades, kus liitujad saanud ka kinnituskirja, et Eesti Andmesidevõrk soovib neile Internet Koju projekti käigus valguskaabliühenduse välja ehitada.

Huvi kiire ja kvaliteetse internetiühenduse vastu on maal Kaplani sõnul olnud alati suur. «Eriolukord tõestas väga teravalt, et 4G ei suuda asendada püsiühendust ja ainuke tulevikukindel lahendus on valguskaabliühendus,» sõnas Kaplan. «Esimeses voorus liitus projektiga üle 6000 inimese, kellest ligikaudu 3000 kinnitasime ka esimeses arengu­etapis.»

Kagu-Eestis on liitumiseks avatud piirkonnad Tõrva, Rõuge, Võru ja Räpina vallas, rääkis Elektrilevi uute teenuste projektijuht Mait Rahi.

Valitsus eraldas Kaplani kinnitusel eriolukorra ajal lisaeelarvest 15 miljonit kiire interneti arendamiseks. «Riigi abi proovime kasutada piirkondades, mida meil endal finantseerida ei ole võimalik. Need, keda esimeses etapis kaasata ei õnnestunud, saavad liitumisraha tagasi avalduse alusel,» lisas Kaplan.

Tema sõnade kohaselt viib nende ettevõte liitujani valguskaabli, internetiteenust aga pakuvad sideoperaatorid. «Peagi saab lõpuni ehitatud baasvõrgu arendus, mis on oluline eeldus viimase miili ühenduste väljaehitamiseks. Lähiaja tegevuste hulka kuulub ka võrgusõlmede rajamine.»

Sihtgrupid nüüd täpsemalt rihitud

Elektrilevi uute teenuste projektijuhi Mait Rahi sõnul projekteerib ja ehitab firma kiire interneti võrku korrigeeritud plaanide alusel. «See tähendab konkreetsemat valimit ja täpsemalt rihitud sihtgruppe,» lisas Rahi.

2019. aastal rajas Elektrilevi Rahi sõnul liitumisvõimaluse umbes 9000 kliendile, kellest möödunul aastal liitus enam kui 1700.

«Tänavu esimeste kuudega oleme avanud liitumiseks täiendavad 1300 aadressi, uusi piirkondi avame vastavalt korrigeeritud plaanile. Kagu-Eestis on liitumiseks avatud piirkonnad Tõrva, Rõuge, Võru ja Räpina vallas.» Liitujaid on siin mail Rahi teatel enam kui 150.

Ettevõte loodab Rahi sõnul 2023. aastaks jõuda võimalikult paljudesse kohtadesse Eestimaal, kus interneti püsiühendust pikisilmi oodatud.

«Neil, kel on hooajaline teine elukoht või maamaja, tasub ette mõelda võimalusele, et kaugtöö ja andmeside osakaal pigem kasvab, ja kindlustada endale selle tarbeks tulevikuks kvaliteetne internetiühendus,» täiendas Ruus.

Eesti suurim võrguettevõte Elektrilevi võitis kiire interneti võrgu rajamiseks 20 miljoni euro suuruse riigihanke. Firmal on erakonkurentide ees eelis, sest ta saab kasutada netikaabli kohaletoomiseks olemasolevaid elektriposte.

Ühekordne liitumistasu on 199 eurot, hooldustasusid ei kaasne. Võrk on avatud kõikidele teenusepakkujatele, operaatoriks saab valida nii Elisa, Tele2, Telia või muu firma. Piirkondade valikul arvestatakse muu seas ka sooviavalduste hulka ja olemasoleva võrgu ülesehitust.

MTÜ Eesti Andmesidevõrk loodi Lõuna-Eesti omavalitsuste algatusel eesmärgiga viia ülikiire internetiühendus tarbijateni maapiirkonnas. Organisatsiooni ülesanne on vajaliku taristu väljaarendamine, et sideettevõtted saaksid hakata pakkuma oma teenuseid kodudesse ja ettevõtetele.