Kadunud mehe otsingud jätkuvad Valgjärvel

Kogutud infot analüüsides on politsei jõudnud praeguseks järeldusele, et kõige tõenäolisemalt nähti Andrest viimati liikumas 31. juulil Valgjärve kandis, kus politsei viib homme läbi ka täiendavad otsingud. Hilisemalt laekunud vihjed ei ole senise uurimise ja otsingute käigus lõpuni kinnitust leidnud.

Kui on vähegi võimalik, tuleks jälgida mehe liikumissuunda, talle järgneda ning võimalusel ta peatada ja olla tema juures politsei saabumiseni.

Vaatamata ulatuslikele otsingutele ei ole neljapäeval hooldekodust lahkunud meest leitud. Seda tõenäoliselt põhjusel, et tema liikumissuund on kaootiline ning ööpäevaga liigub ta keskmiselt kümmekond kilomeetrit edasi nii, et otsinguala muutub pidevalt.