Öö jooksul sattus rünnaku alla viis traktorit

Juhtunu uurimiseks alustati kriminaalmenetlust. Poltsei lubab Lõuna prefektuuri kodulehel anda endast maksimumi, et kurjategijatele jälile jõuda, kuid lisab, et samasugust pühendumist ja valvsust palutakse ka põllumeestelt endilt.

POLITSEI SOOVITUSED PÕLLUMEESTELE

* Eemalda võimalusel GPS-antennid, ekraanid ja teised väärtuslikud esemed öisteks seisakutundideks sõidukitest või pane nähtavalt kohalt ära.

* Pargi masinad turvalisse, valvega varustatud kohta või lukustatud garaaži.

* Valveseadmete olemasolu korral kontrolli, et need vaataksid õigesse suunda ning oleksid töökorras.

* Anna vargusest politseile koheselt hädaabinumbril teada.

* Kel on oma ettevõtte territooriumil kaamera, mille silm on tabanud kahtlast liikumist, kahtlasi sõidukeid või inimesi, palutakse tähelepanekud samuti politseile edastada. Iga taoline infokild ja tähelepanek on politseinikele uurimises väga tarvilik, sest võib viia sammukese lähemale kahtlustatavate tabamisele.

Allikas: Lõuna prefektuur