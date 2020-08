Suur võrkpall jõuab Võrru

Enardi abilise, Võru oma mehe Oliver Lüütsepa sõnul on ta rõõmus, et selline maiuspala tema kodulinna jõuab. «Mul on eriti hea meel Aksel Saali pärast, et ta saab nautida sellise mängu näol oma töö vilju,» ütleb Lüütsepp.

Ootusärevust nõnda kaaluka kohtumise toomises Võrru on tunda ka Võru meeste võrkpalli elava legendi Aksel Saali enda olekust. Ta mäletab sedagi, et esmakordselt mängis Eesti (toona küll Eesti NSV) koondis Võru turniiril 1963. aastal. Sellise kaliibriga kohtumist pole ta aga ammu siinkandis näinud. «Väga kõva mäng tuleb, kahju ainult et Robert Täht seekord mängida ei saa,» tõdes võrkpallimaestro.

Ja ta pole ainus. Võru komeedi Tähe puudumine on kahtlemata mõru pill ka publikule. Ometi annab see võimaluse särada kodulinna parketil teisel Võru nurgaründajal Albert Hurdal.

Noore tulevikumehe sõnul ootab ta ise, et meeskonnaga paika pandud süsteemid toimiksid ning et mäng sujuks meie plaanide järgi. «Isiklikult loodan muidugi hea mängu teha, aga tuleb alustada vastuvõtule keskendumisest ja sealt hakkab mäng juba edasi jooksma,» tõdeb Hurt. »Meeskondlikult loodan, et saame oma mängumootori ilusti tööle ning suudame mängida nagu üks tiim.»

Salos peetud mängus oli just tema see, kes koos Oliver Vennoga Eesti resultatiivseimaks punktikütiks tõusis. Seetõttu leiavad kolleegid Oliver Lüütsepp ning Urmas Tali, et kodupubliku ees mängimine on nii Hurdale kui Treialile eriline kogemus,»

Treial naaseb nostalgilisse kodusaali

Suured panused ja kõrged ootused on selles kohtumises seotud just koondise temporündaja Henri Treialiga, kelle sõnul on kodulinna mängimine tulek alati eriline, olgu see siis koondise- või ükskõik millise võistkonna särgis. „Kodulinna rahvas pole sellist mängu Võrus saanud kogeda pikemat aega, nii et tuleb eriline õhtu nii minu kui kogu Võru võrkpallifännide jaoks. Enda jaoks on tore tulla taaskord Võrru ja mängida selles saalis, kus sai ka väiksena treenitud, võisteldud ja põhilised võrkpalliteadmised omandatud,“ sõnab Treial ning lisab, et Isiklikus plaanis loodab ta olla võistkonnale võimalikult suureks abiks, et kodupubliku ees võit sepistatud saaks.

Eestlaste suuri plaane loodab teiselt poolt Koiva jõge kõigutada vana rebane, sedapuhku Läti „Karutapjate“ koondise peatreener Avo Keel.