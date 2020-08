Suured ja väikesed spordisõbrad kogunesid Nõunis

Ta lisas, et tilluduatlonis tuli korraldada lausa kolm starti, et kõik 21 võistlejat turvaliselt raja saaksid läbitud. «Jõuvarusid aitasid taastada Nõuni poe soe saiad, koduaia punasesõstramorss ning värsked hapukurgid,» märkis Marika Viks. «Vahva, kui seitsmeaastane võistleb neljakümneseitsme aastasega, emme toetab väikest tütart – meie triatlon on ikka olnud tore peresündmus.»