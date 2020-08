Kagu-Eesti teed ja koolivõrk vajavad ülevaatamist

«Senine Kagu-Eesti tegevuskava on aidanud piirkonnas mitmeid kitsaskohti lahendada, kuid tähelepanu vajavaid väljakutseid jätkub,» ütles riigihalduse minister Jaak Aab. «Seetõttu otsustasime kevadel valitsuskabinetis pikendada senist tegevuskava 2030. aastani. Et kavast oleks ministeeriumite ja riigiasutuste koostöös piirkonnale võimalikult palju kasu, leppisime tänasel veebiseminaril kokku, et tegevuskava pühendub enim tähelepanu vajavatele teemadele. Seminari fookuses olid piirkonna võimalused ja arengupotentsiaal ning suurimad väljakutsed.»