29. juuli ennelõunal 11.30 paiku tegi Hilja Karakatš igapäevatoimetusi, kui silmas elutoa aknast Võru poolt tulevat pilve. «Väga tume ja hirmuäratav pilv oli: tundsin kohe, et sellest võib midagi halba tulla,» tõdes ta.

Pilv ei olnud suur ning kaugemal oli näha juba valgust, aga sellegipoolest läks Hilja Karakatš tuppa kontrollima, kas telekas ja telefon on elektrivõrgust väljas. Ta nentis, et vanaduse tõttu ta vahepeal unustab asju ja kindlam on alati üle kontrollida. Tegelikult oli ta seda teinud juba eelmisel õhtul, kuna ööseks oli lubanud äikest.