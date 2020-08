Maarius Suviste: no ei pea peole saama!

Viimased jõudsasti arenevad teated viiruselainel võiks vast kõige paremini kokku võtta sõnadega «Pean peole saama, muidu suren!». Ja sel võibki lõpuks tõepõhi all olla. Kahjuks.

Varakevadest alates on korrutatud, et koroonaviirust võib nimetada pidude ja seltskondade haiguseks. Ja nagu eelmisest kuust saati Emajõelinnas aset leidnud vahejuhtumite taustal kinnitust saanud oleme, siis nii ka on. Aga siin ongi koht, kus arvamused ja suhtumised lähevad kahte lehte laiali.

On inimlikult mõistetav, et noored, keda mõnda aega on ööklubidest eemale hoitud ning tundeid ja elumõnu vaka all hoitud, tahavad lõpuks välja. Teiste endasuguste sekka. Pidutsema. Ööklubisse või teise seesugusesse kohta, kus külg külje kõrval tantsulisi liigutusi viljeleda ning tihedalt teineteise vastas vestlust arendada.

On neid, kes ütlevad, et elu tuleb nautida ka raskel ajal ja elu mingu tavapärases rütmis edasi – ükski viirus pole seni seganud ega sega edaspidigi. Võtavad vabalt. Elu ja inimesi enda ümber.

Ööklubi või mis iganes sarnane peokoht ei ole esmane vajadus. See ei ole elutähtis.

Samas tuleb mõista ka neid, kes omakorda ei mõista aga neid, kes keset koroonaajastut käivad ööklubis või baaris karjakaupa puusi hööritamas ja pidutsemas. Justkui oleks viimnepäev käes – olgu pidu nüüd ja kohe!

Tõsi, võib-olla ööklubist läbi käinud ja haigega kokku puutunud noor inimene põeb kergelt läbi ning tüsistusi ei teki. Aga kui ta käib näiteks poes, kus ta puutub kokku eakaga või vanusest sõltumata kroonilis(t)e haigus(t)ega inimesega? Või käib vanavanematel külas? Kui noor ise põntsu ei saa, siis teised ei pruugi ju kaitstud olla.

Samas on üks tõik siiski tähelepanuväärne: veebilehel kriis.ee on 30. juulist kirjas, et valitsus otsustas kaotada 1. augustist külastajate arvule seatud piirangu kasiinodes, mänguautomaatide saalides, ööklubides, vesipiibukohvikutes ja täiskasvanute klubides. See oli ajal, mil Lõuna-Eesti keskusena tuntud Tartus oli koroonakolle tugevalt kanda kinnitanud.

Kas suveloiduses magati õige aeg maha ning endiselt on riigi tasandil jõus soovunelm, et karmimaid meetmeid ei ole vaja (taaskehtestada)?