KIRI: riik kutsugu inimesi üles hoiduma juhusuhteist

Ometi on TAI kulutanud alates 2011. aastast nüüdseks üle miljoni euro Eesti maksumaksja raha selleks, et tuletada inimestele meelde kontratseptiivide tähtsust.

Vaadates kampaania «Võta kumm kaasa» videoklippi, jääb mulje, et kampaaniameistrite moraalse eelduse kohaselt ei allu seksuaalsus inimese ratsionaalsele kontrollile. Ehk kui sugutung tekib, peab see saama kiiremas korras maandatud, olles eelnevalt minimeerinud kahju, mida seksuaalakt endaga kaasa võib tuua: suguhaigused ja soovimatu raseduse.

Sisuliselt propageerib valitsus, kuhu kuulub kaks konservatiivset erakonda, et kondoom on seksuaalakti lahutamatu osa: suures plaanis pole oluline, kas tegu on üheöösuhte või ühe katuse all elava paariga.

«Tee Eestile kingitus, kasuta juhusuhtes kondoomi», kõlas TAI kampaanialoosung 2018. aasta suvel. Ma aga arvan, et selline sõnum on tänavapilti risustav. Kui riik tahab sel teemal kampaaniat teha, siis sõnumiga, millega kutsutakse inimesi üles hoiduma juhusuhtest, näiteks «Tee Eestile kingitus, hoidu juhusuhtest». Ja nimetagem palun üks vastuargument peale selle, et see on illiberaalne, miks mitte seda teed minna.