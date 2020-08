Kultuurimaja uus perenaine on elanud nii Moskvas kui Hollandis

Katrin Uffert on pärit endisest Puka vallast Aakre külast. Suurema osa oma elust on ta elanud Moskvas ja aasta Hollandis. Side sünnimaaga säilis, sest Katrin veetis kõik suvevaheajad Aakres vanaema ja isa juures. Kaheksa aastat tagasi otsustas ta aga koos abikaasa ja pojaga Eestisse tagasi tulla. Hetkel on tema elukoht taas Aakre küla.

Uffert on lõpetanud Moskva Pedagoogilise Kooli algklassiõpetaja erialal. Elu viis teda hiljem aga toitlustusmaailma ning ta töötas Moskvas erinevate restoranide juhina. Eestis on ta juhendanud Aakre rahvamajas laste kokandus- ja näiteringi, oli aktiivne külaseltsi liige ja lõi kaasa rahvamaja ürituste korraldamisel. Kooliteatrite festivalil pälvisid tema juhendatud lasteringi näitlejat kaks näitlejapreemiat ja laureaadi tiitli ning tulid vabariigis parima kaheksa kooliteatri hulka.

Ta on töötanud Valgamaa kutseõppekeskuses teeninduse valdkonna õpetajana ja viinud läbi koolitusi nii noortele kui ka täiskasvanutele. Ta tegeleb ka turismi, ürituste korraldamise ning toitlustamise alal eraettevõtlusega. Puka rahvale peaks Katrin olema tuttav, kuna on Pukas abikaasaga läbi viinud toitlustamise-alaseid üritusi ja koolitusi. Katrin Uffert on Valgamaa aasta õppija 2014, ta pälvis ka üleriigilise tunnustuse ning on tiitli aasta kutseõppeasutuse õpetaja 2018 nominent.