Ühistute esindajad vahetavad Võrumaal kogemusi

"Kui tavaliselt peavad korteriühistud oma iga-aastase üldkoosoleku, kus kinnitatakse ka majandusaasta aruanne, kevadel, siis koroonakriisi tõttu võimaldatakse tänavu korteriühistutel esitada aruanne hiljemalt tänavu 31. oktoobril. Suvepuhkuste järel tähendab see, et paljudel ühistutel seisab üldkoosolek alles ees – EKÜL-i jurist Margus Saulep tutvustabki suveülikoolis muudatusi koosoleku korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel," rääkis EKÜLi Lõuna-Eesti büroo juht Dagmar Mattiisen.

Mõistagi on suveülikooli fookuses ka kortermajade rekonstrueerimine. "Mullu aasta lõpul esitletud Euroopa rohelise kokkuleppe üks olulisemaid prioriteete on üle-euroopaline elamute renoveerimise programm, mille eesmärk on tõsta eluasemete energiatõhusust. Eestis on valmis saanud riiklik rekonstrueerimise strateegia, korterelamute rekonstrueerimistoetusteks on tänavu ette nähtud 100 miljonit eurot – tegemist on mitmekordselt suurenenud toetusega korteriühistutele," vahendas Mattiisen.