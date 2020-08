Arvatav kadumisjuhtum võttis uue pöörde

Häirekeskus sai 28. juulil kell 4.34 äreva kõne. Teatati, et Valga vallas Supa külas on sillalt Väiksesse Emajõkke hüpanud kaks inimest, kes on seejärel kadunuks jäänud. Päästjad kedagi otsimise tulemusena ei leitud ja sündmus anti üle politseile.