Abivallavanemal ei õnnestu madalat profiili hoida

Tõrva abivallavanem Lauri Drubinšil on Valga motoklubi Carma hoones neli mootorratast: kaks mäkketõusu, üks enduuro ja üks päevasõidu oma. See ei tähenda siiski hiiglaslikke kulusid, näiteks üks mäkketõusuratas on ehitatud avarii teinud mootorrattast, mis maksis omal ajal 400 eurot. FOTO: Paul Poderat