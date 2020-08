Tõrva vallas hakkab särama 629 uut valgustit

Ehitustööde eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 450 000 eurot, kuid kogu projekti maksumus ulatub üle 860 000 euro. Keskkonnainvesteeringute keskus katab üle 560 000 euro Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist ning ülejäänud summa lisab Tõrva vald. Ehitustöid on plaanis alustada sel sügisel ja planeeritav lõpptähtaeg on 2021. aasta kevad-suvi.