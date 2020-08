Uut teed ootavad nii lapsed kui spordisõbrad

Eile ennelõunal tulevase kergliiklustee alguspunkti lähedal aiaposti sättinud Aivar Sikaste leidis, et ettevõtmine on igati vajalik. Tema sõnutsi jõuavad lapsed nii ohutumalt kooli ning ka tervisesportlaste teekond pikeneb. «Mina ise elan kümne kilomeetri kaugusel Rahumäel, aga siin on mul õde, kellel käin ikka abiks. Sõidan ka ise vahel rattaga õe poole, siis muudkui vahi selja taha. Mõni auto sõidab vahel nii lähedalt mööda, et lausa ohtlik on. Maantee kõrval oleks ju märksa turvalisem liikuda.»

Räpina abivallavanema Riho Luhti sõnutsi oli kergliiklustee rajamine Veri­oralt Pahtpää külla endise Veriora valla tähtsamaid investeeringuobjekte. «See on vajalik eelkõige turvalisuse pärast, ja kuna Pahtpää küla elab aktiivset elu koos Veriora ja Viluste külaga, on kergliiklustee jätk loogiline. Unistame veel Räpina–Rahumäe kergliiklusteest ning loodetavasti saavad need kaks teed ükskord ka kokku.»

Lõigu pikkus on 2,4 kilomeetrit. Kergliiklustee rajamiseks oli vaja omandada maa 15 omanikult, kellega hakati ostu-müügilepinguid sõlmima 8. aprillil.

«Tuli pidada läbirääkimisi ja saime väga mõistva suhtumise osaliseks,» tunnustas abivallavanem.

Räpina vald sai riigilt maad juurde

Ühtekokku osteti 12 225 ruutmeetrit maad. Riigimaad on maantee kõrval 619 ruutmeetrit. Teisipäeval andiski valitsus keskkonnaministeeriumile nõusoleku Põlva maakonnas Räpina vallas Pahtpää külas asuva Veriora–Pahtpää kergtee kinnistu otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Räpina vallale kergliiklusteeks.

Räpina vald panustab kergliiklustee rajamisse 234 30,80 eurot, maanteeameti osalus on ligemale 73 700 eurot. Töid hakkab tegema AS TREV-2 Grupp, omanikujärelevalvet Sweco EST OÜ. «Täpne ajagraafik on veel esitamata, aga tööde lõpp on 27. novembril 2020,» märkis Luht.

Küsimusele, miks jäi kergliiklustee rajamine peamiselt Räpina valla kanda, kostis abivallavanem: «Maanteeametiga läbirääkimiste käigus ei peetud vajalikuks selle projekti täisrahastust.»