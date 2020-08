Küsitlus: Kuidas olete valmistunud koroonaviiruse järgmiseks laineks?

«Kätepesemisest on väga vähe, sellega ei jõua me kuskile. Aga kui nüüd ütlen tõsiselt, mis ravimeid kasutada, siis võib apteekides bardakk tulla. Asi on selles, et peab kontrollima mitte ainult käsi, sest see on köömes. Kõige tähtsam on nina – see, kust sa hingad. Vaat nina ongi vaja puhastada praegu apteekides olevate ravimitega, mis on ka loodusravimid. Mina sellepärast ei kardagi, et hoolitsen nina eest palju rohkem kui käte eest. Nina ja hingamine on kõige tähtsam. Tulgu või kümme lainet, vilistan selle peale. Olen kindel, et kui nina ja suu korras hoida, ei juhtu midagi.»