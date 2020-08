Mälumängud kestsid kolm päeva järjest

Individuaalvõistluse puhul oli ühtlasi tegu üksikmängu karikasarja etapiga. 36 osalejat pidid vastama sajale küsimusele. Kes seda varem ei teadnud, sai näiteks teada, et tsaar Nikolai II kandis Jaapanis tehtud tätoveeringut või et eriolukorra meditsiinijuhil Aleksei Popovil on Facebookis fänniklubi.