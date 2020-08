Valga ja Valka valmistuvad võõrustama palverändureid

Valga Peetri-Luke koguduse õpetaja Margus Suvi selgitas, et inimene, kes selliste viitade ja märkide järgi orienteerub, jõuab kas või Hispaanias asuvasse Santiago de Compostelasse. Tegu on kristlaste ühe kõige tähtsama palverännaku sihtkohaga.

«Tee paikapanekul oleme püüdnud tuua vana asja uude reaalsusse,» selgitas Suvi. «Sestap on püütud see jooksma panna eelkõige vanade hansalinnade kaudu. Piirilinnad on aga eriti olulised. Üks teekond jookseb näiteks Pärnu kaudu, aga kuna Valga on Eesti lõunavärav, on igati loogiline, et üks haru ka siitkaudu kulgeb.»