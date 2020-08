Kõrharidusega mehed kipuvad Võrumaale

Kõige rohkem elab kõrgharitud naisi Harju ja Tartu maakonnas, kus vastav haridustase ette näidata enam kui pooltel naistest. Kõrgharitud mehi on kõige enam Harju maakonnas (40%). Tartu maakonnas on kõrgharidusega iga kolmas, Ida-Viru, Saare ja Hiiu maakonnas iga neljas ning Valga, Jõgeva ja Järva maakonnas iga viies mees.

Keskmiselt on kõrgharidusega inimeste osatähtsus 25–64-aastaste seas kaheksa aastaga kasvanud umbes kolm protsenti. Hiiumaal on kasv üle üheksa ja Saaremaal ligi seitse protsenti. Vaid Ida-Virumaal on vähenenud kõrgharitud meeste osatähtsus.