Kuuba naudib vabadust

«Päris hea on end vaba mehena tunda,» arvas Kuuba. «Kuus kuud on tegelikult parajalt pikk aeg peaministrikandidaadile. Ei väsi liiga ära ja samas ei harju ka liigselt, et seda oma loomulikuks ametiks pidama hakkaks. Tööd oli palju, aga meil on nüüd siht silme ees, kuhu edasi minna, ja tuleb lihtsalt hoogu üleval hoida.»