Riik plaanib sügiseks juurde tellida üle kolme miljoni kaitsemaski

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles ERR-ile, et sügiseks koostatud stsenaarium on tehtud sellise arvestusega, et isikukaitsevahendeid läheb vaja kaks kuni kolm korda rohkem kui aprillis.

"Keskses varus on praegu näiteks olemas 7,7 miljonit kirurgilist maski," ütles Aab ERR-ile ja lisas, et neid on vaja veel juurde tellida.

Täpsemalt oleks rahandusministeeriumi andmetel juurde vaja 1,7 miljonit kirurgilist maski. Lisaks tuleb tarnida ka respiraatoreid ehk FFP2- ja FFP3-maske.

FFP2-respiraatoreid on ministeeriumi teatel 1,2 miljonit ning juurde tuleks tellida veidi üle 900 000 maski. Kõige tugevama kaitsefunktsiooniga ehk FFP3-maske aga riiklikus varus pole ning neid oleks vaja pea 370 000.

Aab selgitas ERR-ile, et kõiki isikukaitsevahendeid on planeeritavast kogusest olemas ligi kaks kolmandikku, kuid see arv muutub, sest haiglatel kulub neid pidevalt oma igapäevatöös.