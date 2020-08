Lisandus viis positiivset testitulemust

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus kolm positiivset testi tulemust Tartumaale (kõk 3 Tartu linna). Üks ööpäeva jooksul tuvastatud Tartu juhtum on seotud ööklubiga Shooters, ühel juhul nakatus viirusesse haige lähikontaktne ning ühel juhul on nakatumise allikas väljaselgitamisel. Üks Tartu positiivse testitulemuse saanud inimene on Tartu ülikooli kliinikumi töötaja.