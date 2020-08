Rullimaratoni sõidetakse ka virtuaalselt

«Hajutame stardiaegu, et stardis, finišis ja rajal oleks korraga võimalikult vähe inimesi. Samuti tagame desinfitseerimisvahendite piisava olemasolu, käte pesemise võimaluse ja isikukaitsevahendid korraldajatele, kes puutuvad kokku suure hulga osalejatega,» selgitas peakorraldaja Indrek Kelk.

Kui huviline siiski tunneb, et ei soovi või ei saa 23. augustil kohale tulla, saab ta võtta osa virtuaalsest Tartu rulluisumaratonist, mis algab 13. augustil. Eriti soovitatav on see nendel, kes kuuluvad riskirühma, näiteks 65-aastased ja vanemad ning krooniliste haiguste põdejad.