Tomi Saluveer: tugevad jäävad ellu

Kagu-Eestit puudutavad nii turism kui ka kultuuri- ja spordiüritused olulisel määral. Selles valdkonnas tegutsejatele on ootamatu abikäe ulatanud aga WRC maailmameistrivõistluste etapi korraldajad. Riik on Eestit reklaamivale rallile eraldanud miljoneid. Samal nädalavahetusel toimuva Võhandu maratoni korraldajatele ongi ralli toimumine trump tagataskus. Valitsus ei saa näidata rallimaailmale ühe käega rohelist stardituld, kuid lehvitada Kagu-Eesti suurele paadimaratonile seljataga punast lippu. Sama kehtib ka mõni nädal varem toimuva Lõuna-Eesti ralli puhul.

Sel aastal paadimaratoni finišialasse sauna ja pesemisvõimalust ei tule, osalejatele tagatakse vaid riietumisvõimalus. Telkidesse ei tule sedapuhku ka puhureid, et need ei levitaks külmast võetud ja lõdisevate võistlejate seas soojas õhuvoolus viirust. Samuti plaanitakse hajutada sõudmismaratoni toitlustusala ja piirata karmi jõuproovi lõpuosas kontrollpunktide lahtiolekuaegu, et vähendada finišis koormust.

Võhandu maratoni korraldus on hea näide oma valdkonna entusiasti tegevusest. Peakorraldaja ning võistluse idee autori Hillar Irvese optimism ja oskus uues olukorras hakkama saada on positiivne märguanne teistele koroonakriisi hirmus elavatele ettevõtjatele. On need siis turismitalupidajad, kohvikuomanikud või tootjad. Aasta teises pooles on edukate inimeste trump see, kui saadakse ise hakkama ega loodeta sponsoritele või abirahale. Tugevad ja nutikad jäävad ellu.