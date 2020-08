Külli Kõppo-Jacobson: elurikkuse kadu meie ümber saab peatada

Paljud meist on osalenud mõne arengukava või strateegia koostamisel. Kui inimesed on tegevuse juures hingega, tulevad head mõtted ja ühisloomena saavutatakse tulemus, mis täiuslikult kirjeldab kõiki tulevikusuundi.

Neisse dokumentidesse koondatakse juhtnöörid eestvedajatele ja juhtidele, et nad teaksid oma tegevust suunata ühiste soovide täitmisele. Samuti on neile hea pilk peale visata, kui siht peaks mingil põhjusel hägusemaks muutuma või inimesed eesotsas vahetuvad.

Mais tuli teade, et Euroopa Komisjon on vastu võtnud kaks väga võimast omavahel tihedalt seotud ja rohelist kokkulepet toetavat strateegiat: «Elurikkus» ja «Talust taldrikule». Ka meie siin Eestis ja Räpina vallas tajume koroonakriisi tõttu, kui haavatavad me oleme, kui oluline on taastada inimtegevuse ja looduse vaheline tasakaal. Meil tuleb teha suuri pingutusi, et peatada elurikkuse kadu. Samuti tuleb kriitiliselt üle vaadata, kuidas toodame toitu, sest intensiivsed tehnoloogiad ja mürkidega saastamine on elurikkuse kao üks peamisi põhjusi.

Õnneks on Räpinas ja Põlvamaal vastu võetud mitu väga edumeelset dokumenti, mis juba kajastavad kõiki neid alles hiljuti Euroopast saabunud üllaid looduskaitselisi eesmärke. Teame, et Räpina vald soovib olla tuntud kui turvalise ning keskkonnahoidliku elu-, puhke- ja puhta looduskeskkonna, soodsa ettevõtluskliima, elujõulise ja aktiivse elanikkonnaga vald, mille märksõnad on jätkusuutlikkus, koostöö ja kodanikualgatus. Just kodanikualgatuse korras toimetavad ka kõik MTÜ Tänu Loodusele liikmed.

Meil on siin alles nii palju, mida hoida ja kaitsta, et see teeb teised tihti lausa kadedaks. Samas paneb see meile ka vastutuse.

Meie heaolu ei saa sõltuda vaid valitud ja palka saavatest juhtidest. Igaühel tuleb olla huvitatud kohalikust elust ja selles kaasa lüüa ning teha elukeskkonda meie ümber paremaks. Eks ütleb valla arengukavagi, et kogukonnad on kohaliku elu arendajad ja vallale igakülgsed partnerid. Võibolla on viimaste aastate elu olnud liiga hea ja mugav, nii et kogukonnad on vaid üsna passiivselt nautinud oma kodus elamist ega ole pakkunud vallale piisavalt partnerlust ja olukordi, kus tõeliselt paljusid puudutavaid probleeme arutada ja elu kaitsvaid sihte seada. Õnneks on käimasolev üldplaneeringu uuendamise protsess väga hea võimalus lähedus taas saavutada. Nautigem üheskoos vaimset pingutust!

Hinge paneb helisema veel teinegi üldeesmärk: Räpina valla elanikud on keskkonnateadlikud ja hindavad puhast loodust. Olen päris kindel, et selliste kodanike osakaal ongi Räpina maadel Eesti keskmisest suurem. Meil on siin alles nii palju, mida hoida ja kaitsta, et see teeb teised tihti lausa kadedaks. Samas paneb see meile ka vastutuse, sest kohalikke väärtusi tuleb kohalikel hoida. Nendest saab osa palju enam inimesi, see on võimalus arendada turismimajandust.