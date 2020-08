Nõrk dollar kergendab põllumeeste kukrut

«Vilja hinnad on olnud suhteliselt stabiilsed, kuid praegu mängib rohkem rolli, et dollar jääb euroga võrreldes nõrgemaks,» rääkis Võru vallas tegutseva Väikemetsa talu peremees Taavi Serv. «Euro on muutunud kõvemaks. Kuna maailma viljaturul käib aga kauplemine dollarites, siis põllumehed selle võrra kaotavad.»

Iga Trumpi säuts võib mõjutada

Serv tõdes, et USA on hädas koroonapuhanguga, samuti puskleb hiinlastega. Kõik see on muutnud dollari odavaks. Probleem mõjutab põllumehi täitsa tuntavalt: mõni euro kaob dollari kõikumisega viljatonni pealt üsna kiiresti.

«Nii naljakas, kui see ka pole, võivad USA presidendi Donald Trumpi sotsiaalmeedia säutsud mõjutada märkimisväärselt Eesti põllumeeste rahakotti,» rääkis Väikemetsa talu peremees, kes kasvatab teravilja enam kui tuhandel hektaril.

Ka Valgamaa talunik Ahti Nurm kinnitas, et dollari kurss on nüüd teravilja müümise seisukohast halb. «Praegu ei ole hinnad sellised, mis müüma paneksid,» lisas Tõrva valla Puide talu peremees, kes kasvatab teravilja ligikaudu tuhandel hektaril.

Nurme sõnul on tema põldudelt nüüdseks koristatud üks talinisu sortidest. «Keeruline on praegu see, et kõik kultuurid said valmis korraga: nii hernes, teised kaks talinisu sorti kui ka raps. Raske on sättida koristamisplaane nii, et jõuaks igale põllule õigel ajal: kombainide võimsust jääb väheseks, seda oleks juurde vaja. Olukord teeb siiski pisut ärevaks.»

Taavi Serv tõdes, et taliviljaga kaasnevad aga riskid.

Puide talu peremehe sõnul on ka hernes veidi lamandunud. «Kui vihma juurde ei tule, siis pole see probleem,» lisas ta. «Kui tuleb aga nädalane sajuperiood, lamandub hernes veelgi ja seda on keeruline kätte saada. Osa rapsipõlde said tugeva rahesaju, rahe võttis endale ligi veerandi saagist.»

Hea saagi lootus

Serva sõnul on aga tänavune ilm olnud siiani hea saagi saamiseks ideaalilähedane. «Saak on 90 protsendi ulatuses praegu põllu peal, rekordsaagist ei saa enne koristustööde lõppu seega veel rääkida,» lisas Serv. «Ma kahtlen, kas päris rekordaasta tuleb, kuid kindlasti peaks tulema üle keskmise aasta.»

«Saak on olemas, nüüd on küsimus, kas ilm laseb selle ka ära koristada,» lausus põllumees. «Ka eelmine aasta oli suhteliselt hea, sellele eelnenud 2018. aastal oli meil aga põua tõttu kõigi aegade väikseim saak. Saame näha: tavaliselt kaht järjestikust head aastat ei ole.»

Väikemetsa talu alustas viljalõikust 26. juulil. «Tipphooaeg veel ei ole, praegu saab põllult võtta varajast talinisu ja varajast otra,» lisas Serv. Kolmandik põldudest on tal talivilja ja ülejäänud suvivilja all, otra kasvatab ta 650 hektaril, talirapsi 175 hektaril. «Talivilja osakaal on aastatega praegu suurenenud.»

Serv tõdes, et taliviljaga kaasnevad aga riskid. «Sel talvel oli sula, aga veeloike ei tekkinud, seetõttu läks hästi. Kuid see võib olla ka ühe aasta õnn, sest on olnud aastaid, mil talivili hävis. Järgnevatel külvati siis talivilja jällegi vähem, sest keegi ei julgenud riskida. Eks see käib üles-alla.»

Üllatav stabiilsus

Vilja maailmaturu hindade poolest on Serva sõnul olnud nii paremaid kui kehvemaid aegu. «Praegu on hind olnud üllatavalt pikalt üsna stabiilne, pole erilisi haake teinud.»

Küll polevat aga koroonakriis otseselt hinda mõjutanud, sest vilja veeti sadamatesse ka koroonaajal. «Inimesed tahavad süüa ikka samamoodi, viljaturule koroonal erilist mõju polnud,» ütles ta.