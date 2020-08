Lisandus 9 positiivset testitulemust

Mõlemad Harjumaa juhtumid on seotud Tartuga: ühel juhul on nakatunu varasem lähikontakne, ning teine nakatunu käis Tartus 31. juulil peol ööklubis Maasikas. Kaks ööpäeva jooksul tuvastatud Tartu juhtumit on seotud varasemate nakatunutega, ühel juhul on tegemist kordustestiga ning ülejäänud juhtudel on nakatumise allikas veel selgitamisel.