Võru uhiuue maja korterid leidsid omanikud

Majal puudub aga veel kasutusluba, mille taotlemise tähtaega pikendati oktoobri lõpuni.

«Praegu on seis väga positiivne, majaga on kõik hästi, natukene on veel teha, aga kõik toimib,» rääkis Tamula Kodu OÜ juhatuse liige Kalmer Kaasik. Tema sõnul vajab maja veel väikesi viimistlustöid, näiteks hoone taha on vaja maha panna asfalt, samuti tuleb paigaldada veel mõni luuk.

Hea asukoht

Endise Võru gaasianalüsaatorite tehase hoonesse rajatud kortermajas on ligi 70 uut korterit, eelmise nädala kolmapäevaks olid Kaasiku sõnul need kõik müüdud. «Korterid on heas majas, väga kihvti asukohaga. Ma arvan, et inimesed, kes sinna korteri soetasid, on rahul.»

Kortermaja ehitust finantseerinud ühisrahastusplatvorm Crowdestate teatas juuli alguses probleemidest võla kättesaamisega. Viimaste kokkulepete kohaselt oli uus maksetähtaeg septembris, laen maksti aga tagasi varemgi: eelmisel kolmapäeval notari juures tehtud tehinguga.

Koroona ajal ei jõudnud Kaasiku sõnul kohale näiteks tuletõrjeluugid, ka muud tarned venisid.

«Ka koroonakriis võttis vahepeal hoogu maha,» rääkis Kaasik. «Kuna müüki ei toimunud ja raha ei liikunud, tekkis loomulikult ka laenuga väike viivitus. Nüüdseks oleme laenu tagasi maksnud: viimasest maksetähtajast kuu aega varemgi.»

Enne koroonakriisi läks korterite müük arendaja sõnul normaalses rütmis. «Kriisi ajal muutusid inimesed aga ettevaatlikumaks ning see mõjutas meid päris palju,» lausus Kaasik. «Paljud jäid kahevahele, kas osta või mitte – otsuseid ei tehtud.»

«Kui kriisiolukord vaibus, hakkasid inimesed kohe rohkem huvi tundma ning müük elavnes. Vahepealset aega ei osanud keegi ette näha,» ütles Kaasik. «Meil oli siiski usku ja nüüd on sellest välja tuldud.»

Oktoobriks peaks kõik tehtud saama

Koroona ajal ei jõudnud Kaasiku sõnul kohale näiteks tuletõrjeluugid, ka muud tarned venisid. Mõni uks vajab vahetamist ning lõpetamata on veel mõni töö, mis on vaja ära teha kasutusloa saamiseks.

«Me ei jõudnud hoone kasutusloa saamise esimesse tähtaega, nüüd on antud teine tähtaeg oktoobri lõpus,» lausus Kaasik. «Arvan, et selleks ajaks saab kasutusloa saamiseks kõik tehtud.»

Hoone ehitustöid finantseerinud ühisrahastusplatvormi Crowdestate juht Loit Linnupõld kinnitas, et raha on tänaseks tõesti kätte saadud. «Meile lõpeb projekt edukalt, vahepealsetest probleemidest saadi üle,» selgitas Linnupõld, kelle sõnul oli võlg ligikaudu 2,6 miljonit eurot. «Võlad on makstud ja meie andsime arendajale hüpoteegid tagasi. Saame investoritele raha välja maksta.»

«Ma arvan, et kõik on tulemusega rahul,» lisas Linnupõld. «Selle eest, et laenu tagasimaksmine läks üle tähtaja, peab arendaja maksma viiviseid ning hilinemise valu kompenseeritakse natukene kõrgema tootlusega. See teeb investorite meele ilmselt rõõmsaks.»