Uued torud panevad piiri uputustele Põlva südames

Tänava elanikul Raivo Sihveril on seni õnnestunud kodutänaval poriseks saamisest pääseda. «Olen ikka hoidunud kõnnitee kaugemasse serva. Aga kui vähegi rohkem vihma sajab, tee lausa lainetab. Mõni autojuht sõidab ettevaatlikult, teine aga ei hooli kellestki. Rahvas ootab, et see tee lõpuks korda tehtaks!»

«Loodame, et kahe-kolme nädala pärast on ka vaidlustamise aeg möödas ning saame alustada ehitustööd. Kindlasti ei taha me tänavat kogu ehitusajaks täiesti sulgeda, kuid mõnel päeval on see siiski paratamatu. Püüame elanikke võimalikult vähe häirida, sealhulgas tagada ligipääsu kinnistutele. Kui tänav ühest otsast ka kinni läheb, saab ligi teiselt poolt. Eesmärk on toimetada kiirelt ja võimalikult valutult,» andis firma juht teada.