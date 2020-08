Valgamaal hukkus mopeediga kukkunud eakas juht

«Selle õnnetuse täpsemad üksikasjad ning ratturi kukkumise põhjus on alles selgitamisel, kuid esialgu saab öelda, et korralik nõuetele vastav kaitsekiiver oleks kukkumisel saadud raskeid vigastusi oluliselt vähendanud. Seetõttu on ääretult oluline, et iga kaherattalise juht läheks sõitu vaid korraliku turvavarustusega, mis õnnetuse juhtudes päriselt ka juhti kaitseb,» sõnas politseinik.

Eakal mehel oli peas küll kaitsekiiver, kuid selle turvarihmasid polnud võimalik kinnitada. Politsei- ja piirivalveamet