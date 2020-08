Võrumaa aasta noore tiitel läks tänavu jagamisele

Kokku esitati 14 kandidaati, kellest 6 sai maakonna aasta laureaadi tiitli. Käesoleval aastal otsustas maakondlik konkursi hindamiskomisjon anda välja kaks aasta noore tiitlit, kuna kandidaadid saavutasid tasavägise punktiskoori ning on mõlemad igati tunnustamist väärt. Võrumaa tänavused aasta noored on Triinu-Liis Tarros ja Lisette Heitur.

Noortevaldkonna tegijaid tunnustas SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots. Oma tervitussõnades avaldas ta rõõmu selle üle, et maakonnas on noortevaldkonnas palju vahvaid tegusid ja väärikaid kandidaate. Ta tunnustas noori nende ettevõtlikkuse eest ning rõhutas, et just nii kasvavadki tulevikutegijad. Esialgu vaikselt oma koolis või noortekeskuses aktiivselt tegutsedes kogemusi omandades, hiljem aga jõutakse üleriigiliste ning isegi rahvusvaheliste tegude juurde. Samuti tänas Toots kõiki noorte toetajaid. Ühtlasi avaldas ta kohalolnud noori vaadates lootust, et järgmistel aastatel võiks kandidaate olla veelgi rohkem. Tänuürituse võib kokku võtta üht kandidaati iseloomustanud sõnadega: kes palju teeb, see palju jõuab.