Pildid: Moostes tähistati rahvusvahelist noortepäeva

Sadakond noort Mooste, Ahja, Vastse-Kuuste, Tilsi ja Põlva noortekeskustest pidasid sõbralikke võistlusi, et viia just oma piirkonda ihaldatud supernoorteka tiitel. Selleks võeti mõõtu bingos, pantomiimi aliases, noortekale reklaamplakati tegemises, playback show-s ja viktoriinis. Supernoorteka tiitel jäi sedapuhku Moostesse.

«Põlva valla noortepäeva eesmärk on tähtsustada noori ja teha neid nähtavamaks,» ütles Põlva valla noorsootöö keskuse juhataja Kristina Masen ning nentis: «Kuid tihti on meie ühiskonnas nii, et laps räägib siis, kui kana pissib.»