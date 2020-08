Pildid: Rõuge on tenniseväljaku võrra rikkam

Küsimusele, mis tunne on näha unistust täitumas ning mängimist uuel tenniseväljakul, vastas selle rajamise eestvedaja Karel Saarna: «Hea ja pidulik tunne on, et kohalikud staarid mängisid paarikümnepealisele publikule haaravat tennist ning kohal olid ka külalised tenniseliidust, kes aitasid mängu lahti seletada.»

«Unistada tuleb suurelt ja julgelt välja öelda, siis inimesed kuulevad sellest ning tekivad sidemed ja siis saavad asjad juhtuma - see on üks näide sellest,» sõnas Karel Saarna.

Detailplaneering ja ala on ka teiseks väljakuks on olemas ning vaikselt hakatakse raha koguma ka selle rajamiseks „Kindlasti peame liikuma selles suunas et teine väljak ka valmis saada,» rääkis Karel Saarna. Sama meelt on ka Eesti Tennise Liidu peasekretäri Allar Hint, kelle sõnul on esimese väljaku rajamine suur edasiminek, kuid sellega siiski väga võistlusi ei korralda.