Võhandu maratoni korraldaja valmistub paadivõistluseks

Võhandu maratoni korraldaja Hillar Irves asus reedel Tallinnast Võru poole teele koos maratoni auhinnasüstaga. Paat loositakse võistluse finišis välja kõigi startinute vahel. Kahekohalise süsta WK640 tootja on Eesti firma World of Kayks ja selle hind on 1700 eurot.

FOTO: Erakogu