Uuring: keskmine brutopalk kasvas aastaga 1496 euroni

Ametirühmade lõikes on aasta jooksul toimunud töötasude muutused veidi erinevad, teatas Palgainfo Agentuur. Rohkem on kasvanud juhtide mediaantöötasu. Valdkonna- ja projektijuhtide, mootorsõidukijuhtide ja lihttööliste mediaantöötasu on aga pisut vähenenud.