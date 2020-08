«Ikka olen. Üldjuhul kukeseeni ja natukene puravikke. Mustikaid ka natukene. Käin seenel lapselapsega. Kukeseened on teadupärast kollased ja neid on lapsel metsas kerge leida. Käime kahes kohas. Koiva jõe ääres on endiselt head metsad, mis annavad head kukeseenesaaki. Väikese ajaga saab hea saagi.»