Paduvihmad on Valga linnapargi teele liiga teinud.

Valga linnapargis spordikeskuse kõrval oleval tõusul on sellesuvised paduvihmad uhtunud jalgteedesse suuri süvendeid, mistõttu on inimesed hakanud kõndima hoopis raja kõrval mööda muru. Vaatepilt on riivanud nii mõnegi Valga elaniku silma.