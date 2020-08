Kõik juhtus augusti esimesel reedel. Kell oli 13.15. Rannavalvurid kontrollisid oma vastutusala, kui üle jõe, rannavalve maja vastaskaldal tekkis ohtlik olukord. Kohapeal viibinud vetelpäästja Evo Saar rääkis, et järsku kostsid teisel pool jõge kõrkjate vahelt kõvad karjatused. «Kohe paat käima ja tõmbasime teise kaldasse. Ikka reageerid, see on juba kodanikukohus,» meenutas Saar.