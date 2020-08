Laat annab eelise kohalikele

«Tavaliselt on meil kaubapakkujaid olnud 200–210,» rääkis laada peakorraldaja Diana Plakso Põlvamaa arenduskeskusest. «Arvestades koroonaviiruse levikut, tuleb sellel aastal aga laat veidi väiksemas mahus teha. Nii jäidki kõrvale vahendajad ja edasimüüjad. Eks selline otsus on tekitanud ka veidi nurinat, aga pole midagi teha. Praegusel keerulisel ajal eelistame omatoodangu pakkujaid.»

Kultuuriprogrammis astuvad üles rahvatantsurühm Kanepi Kanged, lõbusad tädikesed Mafalda ja Loreida, rahvamuusikud Hanna-Lisette Sellis ja Anette Vaino, Heino Tartes ja Sõbrad, Markus ja Karl-Mattias Juhkam, Mooste rahvamuusikakooli pilliklubi ja ansambel Kõhukesed. Kõik selleaastased esinejad on Põlvamaalt.

Ta lisas, et kohapeal on kättesaadavad ka desinfitseerimisvahendid. Need peaksid olema lausa igas telgis.