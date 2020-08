Koer saab annetajate abiga uue kodu

Ruby jooksis ka maanteel autode vahel. Selline olukord ei saanud jätkuda ning varjupaiga töötajatel õnnestus koer 10. juunil varjupaika toimetada. Seal selgus, et tema tervis on korras. Ruby sai kaelarihma ja oma kuudiga aediku.

Paraku tuleb enne, kui koer saab minna uude koju, teha temaga eri protseduure, mille maksumus on 210 eurot. Varjupaik pöördus inimeste poole, et saada summa kokku annetustest. See õnnestus vähem kui ööpäevaga, annetajaid oli 22. Võru loomade varjupaiga juhataja Relika Rehemets rääkis, et alla aasta vanuse Ruby lugu läks inimestele hinge. Koer pidavat olema omanäoline pärl, kellel raske minevik. «Pai ei luba veel teha, aga on alati hästi rõõmus ja liputab saba. Meie veel teda puudutada ei või, aga tema meid võib.»