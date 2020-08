Kontserdile Valgas võib tulla ka oma tooliga

Juba 9. korda liidab Valgas toimuv Jõekääru kontsert üheks õhtuks nii pop-, rock- kui klassikalise muusika sõpru. Korraldaja Ülle Juht kinnitas, et selline formaat toimib hästi. «Meil on kogupereüritus. Ja kuna kontsert on kaheosaline, saab enne teist osa, kus esineb bänd, lahkuda. Seda tehakse aga harva.»