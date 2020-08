Tennosaare-etenduses löövad kaasa ka Põlvamaa laululapsed

Arhanna Sandra Arbma, Gete-Ly Vija, Minna Emilia Vürst, Alfred Vürst ja Elis Padar on Räpina ja Põlva muusikakooli õpilased, kellele õpetas laulud selgeks õpetaja Margot Suur. Lastest noorima, kaheksa-aastase Arhanna Sandra esitada on «Kevade marsis» ka soolo. Värska tüdruk Emma Uibo aga kehastab Kalmeri tütart Liina Tennosaart lapseeas.

«Mul on hea meel, et sain «põsemikri» nagu on näitlejatel. Lahe on seegi, et saan koos teiste lastega vene keeles laulda ja ümber Peeter Oja (Georg Ots) marssida,» lisas tüdruk.