Võrus lõppes staabiohvitseride sõjaline baaskursus

«Võin julgelt öelda, et kursus oli intensiivne, kuid mitte ületamatu ning olen kursuslastega väga rahul. Nelja nädala jooksul näidati üles vastupidavust, koostööd ja tahet olla kaitseväelane,» ütles staabiohvitseride sõjalise baaskursuse ülem kapten Kadri Rodima. Ta lisas, et väljaõppest valmistas küll enim raskusi relva ja- laskeõpe ning topograafia, kuid koos instruktorite ja kursuslaste abiga ei olnud ükski raskus ületamatu. «Soovin kursuslastele edu oma igapäeva teenistuses ja peatset kohtumist.»