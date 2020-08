Maailma parimad rallisõitjad stardivad Lõuna-Eesti rallil

«Mul on ääretult hea meel, et saame lõpuks siia viirusega seotud uudiste ja piirangute teemade vahele avaldada ka midagi positiivset. Tänase seisuga võime kinnitada, et lausa kuus maailma tipptasemel võidusõitjat koos kaardilugejatega on tulemas meie rallile, et siin valmistuda eesootavaks WRC etapiks Eestis, nende seas ka valitsevad autoralli maailmameistrid Ott Tänak ja Martin Järveoja. Lisaks tippsõitjatele on tänaseks registreerunud ka 12 R5 autol võistlejat, mis on samuti ülimalt positiivne.»